Perplejos quedaron los asistentes de los prestigiosos Premios de la Academia el domingo recién pasado cuando, a mitad de una ronda de bromas de Chris Rock, el reconocido actor Will Smith se levantó de entre la audiencia y se subió al escenario a golpear en la cara al comediante.

El motivo de esta agresión fue el chiste que dirigió Rock directamente a Jada Pinckett, esposa de Smith, molestó profundamente al matrimonio. El tenso episodio se convirtió en uno de los temas más comentados de la jornada.

Figuras de les espectáculo han reaccionado ante lo ocurrido. Uno de ellos fue el connotado actor y humorista estadounidense Jim Carrey, quien conversó con CBS This Morning y señaló que estaba “asqueado por la ovación de pie” una vez que el ex Men in Black recibió el galardón.

Carrey expresó que “sentí que esto es una indicación muy clara de que en Hollywood ya no somos el club genial. Hollywood es un cobarde en masa”.

Con respecto a cómo reaccionó Rock en ese momento, aseguró que “no quería problemas”, añadiendo que hubiera anunciado esta mañana que estaba demandando a Will por 200 millones de dólares porque ese video estará allí para siempre, será omnipresente. Ese insulto va a durar mucho tiempo. Si quieres gritar desde la audiencia y mostrar desaprobación o decir algo en Twitter, no tienes derecho a subir al escenario y golpear a alguien en la cara porque dijo ciertas palabras”.

Al ser consultado en el programa citado sobre el momento en que el incidente se acrecentó, el intérprete indicó que “no se intensificó, salió de la nada porque Will tiene algo dentro de él que lo frustra”.

Finalmente, el comediante que encarnó a La Máscara sostuvo que “no tengo nada en contra de Will Smith. Ha hecho grandes cosas. Pero ese no era un buen momento. Arrojó un manto sobre el momento brillante de todos. Mucha gente trabajó muy duro para llegar a ese lugar. Y tener su momento, obtener su premio por el trabajo realmente duro que hicieron, no es poca cosa pasar por todas las cosas por las que tienes que pasar cuando estás nominado a un Oscar. Fue un momento tan egoísta que ensombreció todo el asunto”.