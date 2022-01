El pasado 30 de enero, Jimin de BTS fue internado en el hospital de urgencia luego de sentir repentinos dolores en el cuerpo. El cantante habría dado positivo al COVID-19, sin embargo, esa no sería la única razón de sus malestares.

A través de un comunicado en Weverse por la agencia de música Big Hit Music, se dio a conocer que el cantante sería operado tras sufrir un repentino dolor de estómago y de garganta.

El intérprete de Butter fue llevado a emergencias donde le diagnosticaron apendicitis aguda y, además, se realizó una prueba PCR que resultó positiva al COVID-19.

Tras esta situación, el cantante fue operado este 31 de enero en Corea, donde ya comunicaron que resultó bien.“Según el personal médico, la cirugía tuvo éxito y Jimin se está recuperando después de su procedimiento”, se indicó en la carta.

Desde ya, se informó que la estrella no habría tenido contacto estrecho con los otros integrantes de BTS por lo que el único positivo de coronavirus sería Jimin. Aunque recordemos que, el diciembre tres de los siete miembros ya habían contraído el COVID-19.

Tras la repentina operación del cantante, los Army se hicieron presentes y no dudaron en mandarle mensajes de apoyo en las redes sociales.

#GetWellSoonJimin en el hashtag que los fanáticos utilizan para enviar tweets de cariños al intérprete, luego de que se diera a conocer la triste noticia.

GET WELL SOON JIMIN WE LOVE YOU JIMIN #GetWellSoonJimin pic.twitter.com/9RQ8rb1gvt

La noticia de mimi me rompe tanto el corazón que me dan ganas de llorar, pero se que el es muy fuerte y todo va a estar bien, hoy más que nunca hay que darle todo el amor que merece park jimin <33

[Hilo de frases de nuestro hermoso Park Jimin para alegrarte el día]💗 Recupérate pronto Mochi ✨ #GetWellSoonJimin WE LOVE YOU JIMIN pic.twitter.com/udRtu7uVAi

Para esa persona en Corea, en la ciudad de seúl, que me entiende, que siempre me recuerda lo mucho que ama y que no debo resfriarme, espero que tú también te estés cuidando, lo estás haciendo muy bien y saldrás de esta!

JIMIN WE LOVE YOU

Get well soon Jimin#GetWellSoonJimin pic.twitter.com/awVai8K4Bk

— moni (ta) 🇵🇪 (@singerksjn) January 31, 2022