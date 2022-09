JLo reveló nuevas fotos y detalles de su boda con Ben Affleck: “Se curaron viejas heridas”

Poco a poco se van conociendo nuevos detalles de la segunda boda de Jennifer López y Ben Affleck en Georgia, Estados Unidos, la cual contó con la participación de familiares y amigos cercanos.

La ceremonia que esta vez fue en grande, a diferencia de la que se realizó en Las Vegas de manera sorpresiva, se llevó a cabo el pasado 20 de agosto, y constó de una celebración de tres días de la que ya se habían revelado algunas postales aéreas de la mansión y el vestido de la actriz y cantante.

A través de su página web On the JLo, López ha ido actualizando y publicando contenido sobre los detalles de su boda con el actor. Y acaba de publicar nuevas y románticas fotos del momento que describió como “el cielo”.

Cabe recordar que el vestido de novia que utilizó la cantante fue diseñado por Ralph Lauren, quien este jueves compartió nuevos detalles de la pieza.

“Un sutil contraste entre la nostalgia y la modernidad. La silueta a medida aplaude la meticulosa atención al detalle de nuestros artesanos, realizada con más de 1.000 pañuelos cortados a mano”, indicó el diseñador.

“El mejor sueño”

En su página web, junto a las fotos, la intérprete de On The Floor compartió algunas reflexiones del día en que dio el sí junto a Affleck, de acuerdo a People.

“Cuando me vio aparecer en la parte superior de las escaleras, en ese momento tuvo sentido y parecía increíblemente difícil de creer, como el mejor sueño, donde todo lo que quieres es no despertar nunca”, indicó.

“Habría tenido muchos de los mismos pensamientos probablemente si no me hubiera concentrado tanto en no tropezarme con mi vestido, pero cuando me acerqué lo suficiente para ver su rostro, tuve el mismo maravilloso sentido para mí”, continuó.

Además, reveló que “ese día se curaron algunas viejas heridas y finalmente se nos quitó el peso del pasado de encima. El círculo completo, y no como lo habíamos planeado. Mejor”.

También, compartió una frase de una película que escribió su ahora esposo, la cual también fue incluida en el discurso que entregó ese día. “Esto es el cielo. Aquí mismo. Estamos en él ahora”. “Esa es una de mis líneas favoritas que Ben escribió de una película que dirigió llamada Live By Night. También lo dijo la noche de nuestra boda en su discurso, y pensé… qué perfecto”, señaló.

En las fotos que compartió se le puede ver junto a Ben Affleck, caminando juntos al altar.

