This Is Me… Now: JLo anuncia nuevo disco tras 8 años de ausencia con increíble transformación

Jennifer Lopez vuelve a la música luego de ocho años de ausencia. La cantante de 53 años anunció que regresa en gloria y majestad con un nuevo álbum, haciendo un guiño a uno de sus discos más recordados.

El anuncio de This Is Me… Now lo dio a conocer a través de sus redes sociales, en una publicación que muestra a JLo en su álbum This Is Me… Then (2002), lanzado hace 20 años, y que incluye hits como Jenny From The Block, para posteriormente transformarse en la actual.

“This is me then… this is me now”, dice la intérprete en el registro sobre su nuevo lanzamiento que estará disponible en 2023.

Pero eso no fue todo, porque la también esposa del actor Ben Affleck publicó el listado de las 13 canciones que estarán incluidas en el disco, entre ellas, Dear Ben pt.II, que se cree podría ser la secuela de Dear Ben.

“Anunciando una nueva era de música para Jennifer López, ‘This Is Me… Now’ narra el viaje emocional, espiritual y psicológico que ha emprendido en las últimas dos décadas”, dice el comunicado del lanzamiento.

“Un proyecto emocionalmente crudo y honesto, diferente a cualquiera que haya producido antes, ella escribe y canta sobre su vida y experiencias que resonarán en todos nosotros. Además, estas historias autobiográficas informadas por el álbum darán como resultado otros proyectos muy personales que se lanzarán el próximo año… más por venir”, detallan.

Otras de las canciones que llaman la atención es Midnight Trip to Vegas, la que hace referencia a su sorpresivo matrimonio con el actor en julio pasado en dicha ciudad, antes de realizar la gran ceremonia.

Hace unos días, la también actriz sorprendió al eliminar todas sus publicaciones de las redes sociales, la previa a su gran anuncio durante horas de este viernes.

El listado completo

This Is Me … Now To Be Yours Mad in Love Can’t Get Enough Rebound not. going. anywhere. Dear Ben pt. ll Hummingbird Hearts and Flowers Broken Like Me This Time Around Midnight Trip to Vegas Greatest Love Story Never Told