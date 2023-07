“Es un país hermoso, pero me da miedo”: Joaquín Méndez confesó detalles del drama por sueño de casa propia

“Me cagaron en Argentina”, fue parte de la confesión que hizo el rostro de televisión Joaquín Méndez en relación a un millonario engaño del cual fue víctima y que frustró su deseo de obtener la casa propia.

De acuerdo con lo que contó en el programa de Youtube Algo que decir, desde que era muy joven comenzó a trabajar y ahorrar para poder comprarse un departamento. Pero apenas pudo cumplir con esta meta, llegó otro inesperado problema que lo mantiene sin respuestas.

Y es que pese a que la construcción del edificio comenzó hace ocho años, aseguró que aún no recibe la propiedad. Lo peor de todo, es que la persona con quien hizo el negocio le indicó que recién, se supone, estaría listo a fines de este 2023.

La historia impactó a los seguidores del ex chico reality, quien entregó detalles de la transacción en conversación con LUN.

“Está solo el esqueleto con las ventanas”

Según dijo, desde que empezó a trabajar a sus 17 años -como repositor en una barra de un bar y en publicidad-, pudo ahorrar una considerable suma de dinero que le permitió adquirir un departamento de 50 metros cuadrados en Buenos Aires.

Éste tenía un costo de 70 mil dólares, algo así como $55 millones, además de otros $20 millones que le agregó por un estacionamiento.

“Pagué todas las cuotas y el tipo ni siquiera había empezado la obra. Hace un año nos dijo que iba a terminar el edificio y nos pidió 4 mil dólares más a cada uno de los propietarios“, agregó el comunicador.

El hombre al que hizo mención Joaquín y con quien concretó la compra, era un conocido de su papá y que tenía una empresa constructora.

“Yo lo llamaba para pedirle explicaciones y en primer instancia me decía que había okupas en ese sector; luego que hubo un conflicto con un teatro que estaba al lado; después me mencionó que estaba esperando la recepción de la municipalidad, siempre había un problema. Nunca voy a saber si eran ciertos o no“, continuó.

Sobre el actual estado de la propiedad, indicó que “le faltan los baños, el ascensor, las escaleras, el hall de entrada, el sistema de calefacción, las cocinas. Está solo el esqueleto con las ventanas“.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Joaquin Mendez (@mendezjoaquin)

Por otro lado, Méndez no es el único afectado por esta situación, revelando que mantiene contacto con otros copropietarios implicados.

“Todos tienen miedo de que esta persona se declare en bancarrota y no termine la obra, lo que nos puede salir mucho más que la plata que ya le pasamos. No sabemos si lo va a terminar o no. Puede ser en un año o en diez”, mencionó.

Finalmente informó que dentro de los plazos que le prometieron para la ansiada entrega, primero se nombró marzo como el mes tentativo para su cumplimiento. “Luego nos dijo junio y ahora lo pospuso para octubre”.

“Me da como pena todo este tema. Tengo sentimientos encontrados con mi país. Es un país hermoso, pero esta situación me da miedo“, cerró.