“Que no se vea tu cara”: Joaquín Méndez dio detalles sobre la osada foto que le mandó una seguidora

El histriónico Joaquín Méndez fue el último invitado al programa “Sin editar” conducido por Pamela Díaz, ocasión en la que contó una inesperada situación que tuvo que afrontar a través de redes sociales.

En concreto, el influencer reconoció que sí ha recibido fotos comprometedoras de parte de sus seguidores en Instagram, lo que sin duda le llamó la atención.

La “Fiera” le preguntó si le llegaban los mensajes y si le respondía a la gente, a lo que el argentino que afirmó que “sí. Me llegan un montón. Los leo y pongo muchos corazones”.

Pero ante la consulta sobre si uno de éstos era “raro”, Méndez admitió que “me han mandado fotos explícitas. Mujeres”, contando que esta situación se ha dado en varias ocasiones.

De hecho, el animador de televisión aseguró que a veces abre esas fotos con su pareja, la odontóloga Amanda “Mandi” Martínez, lo que llamó la atención de la modelo nacional.

No ocultó la cara

El trasandino reveló que la última vez que le ocurrió algo así, la mujer que envió la osada imagen no ocultó su cara, por lo que no dudó en responderle y entregarle un particular consejo.

“La última vez nos pasó que (la persona) mandó una foto con la cara. Ahí le digo: ‘Si vas a mandar este tipo de foto ten cuidado’, porque yo soy una persona normal y no la voy a guardar ni exponer. ‘Si vas a mandar esta foto, que está mal, por lo menos que no se vea tu cara'”.

Pero lo que ocurrió después lo sorprendió todavía más: “Me mandó otra foto sin la cara. Te lo juro por Dios. Ahí con Mandi nos cag… de risa y dijimos: ‘Bueno, esta gente…”