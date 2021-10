El destacado actor estadounidense ganador del Premio Oscar como mejor actor en la película Joker, Joaquin Phoenix, sorprendió a los fanáticos con su nuevo corte de cabello.

En la jornada de este martes 5 de octubre, el artista de 46 años llegó hasta el Festival de Cine de Nueva York con la mitad de la cabeza rapada y sus lados laterales largos con matices de color gris.

Casting these two as siblings really was an entire stroke of genius #NYFF59 pic.twitter.com/MQhQ0HGnn2

— Jason Adams (@JAMNPP) October 5, 2021