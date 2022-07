“No tenían más de 11 o 12 años”: Joche Bibbó recordó violenta encerrona que sufrió en el centro de Santiago

El modelo argentino José Luis Bibbó, más conocido como Joche, estuvo invitado en el reciente capítulo de La Divina Comida, donde recordó cuando fue víctima de una encerrona durante la pandemia.

El hecho ocurrió en junio de 2021, cuando el ex chico reality se dirigía a su casa después de participar en la grabación del programa Podemos Hablar de Chilevisión.

En medio del trayecto, fue interceptado por cinco delincuentes armados en la intersección de las calles Viel con Rondizzoni, en Santiago Centro.

“El auto se metió en contramano por la rotonda y me agarran de frente. Se bajaron dos pendejos, me apuntaron y me dijeron ‘bájate porque te mato’“, relató Bibbó ante el asombro de los demás invitados Miguelo, Yasmín Valdés y Lucía López.

Posteriormente, descendió de su vehículo y aparecieron otros tres sujetos que también lo intimidaron. “No tenían más de 11 o 12 años, y uno me apunta y me dice ‘este es el h… de la televisión’“, rememoró.

Una videollamada y un delivery al rescate

Joche indicó que, al momento del asalto, se encontraba realizando una videollamada con su pareja de ese entonces, quien presenció lo ocurrido desde el otro lado del celular.

“El loco (delincuente) cuando se da cuenta que ella lo estaba mirando, se empiezan a mirar y cortan el teléfono”, señaló.

Luego del robo, Bibbó pidió auxilio a un vehículo que transitaba por el lugar y le pidió que lo llevara a la comisaría más cercana.

“Me dijo ‘tranquilízate, sabes que no te puedo llevar a la comisaría, porque soy delivery y tengo unos pedidos acá‘ (…) Le dije ‘bueno, vamos a repartir'”, relató, desatando la risa de los demás invitados.

Tras repartir alrededor de tres pizzas, finalmente pudo trasladarse a Carabineros para relatar los hechos y constatar lesiones.