Este verano se cumplieron 20 años desde que el conjunto brasileño Axé Bahía pisó por primera y única vez el escenario del Festival de Viña del Mar, uno de los hitos más importantes en la carrera del grupo que saltó a la fama en Chile tras integrar el programa Mekano.

Por esa razón, Flaviana Seeling, Francini Amaral y Bruno Zaretti organizaron una reunión para este sábado 19 de marzo con el objetivo de conmemorar sus dos décadas de éxitos y bailes que marcaron a toda una generación.

Debido al contexto sanitario por la pandemia, el espectáculo será transmitido de manera gratuita a partir de las 19:00 horas a través del canal de YouTube de la agrupación.

El gran ausente del evento será Jociney Barbosa, ex integrante que se unió a Axé Bahía junto a su hermano Jefferson, quien falleció en abril de 2016. Actualmente se encuentra radicado en Boston, Estados Unidos, donde continúa relacionado a la danza como instructor de copoeira.

En entrevista con Página 7, explicó que “desde 2014, dos años antes de lo que pasara con mi hermano, que ya no éramos parte del grupo, no porque lo quisiéramos”.

“Tuvimos que empezar de cero. Después cuando comenzamos con nuestras presentaciones, yo y mi hermano, dijeron que no trabajaran con nosotros porque éramos irresponsables. Se dijeron muchas cosas…”, acusó el bailarín.

Asimismo, Barbosa señaló que hubo interés en reunirse luego de la muerte de Jefferson: “Ahí querían juntarse. Ya no estaban en la televisión, entonces querían aprovechar el momento. Yo dije que no”, indicó.

Respecto al evento de este sábado, el brasileño contó que no fue convocado por ninguno de los miembros. “No me avisaron, no me dijeron nada. De hecho, yo me enteré por los fans, que me preguntaban por qué no estaba”, señaló.

De igual manera, enfatizó que “si me hubieran avisado, no sé si lo habría aceptado por todo lo que ha pasado. Hay mucho sobre lo que conversar, prefiero estar en mis cosas…”. En ese sentido, reconoció que “ya no hay sentimientos” por sus ex compañeros. “No siento nada, es como si fueran desconocidos”, apuntó.