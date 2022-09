Sir John Williams: Recordado compositor fue uno de los últimos en ser nombrado Caballero por la Reina Isabel II

Para el mundo del cine y las clásicas bandas sonoras que acompañan las películas, John Williams es uno de los compositores más importantes que han dejado huella en la industria.

Y ahora, se transformó en una de las dos últimas personas en recibir el título de “Sir” o “Caballero” del Reino Unido entregado por la fallecida Reina Isabel II.

El estadounidense de 90 años ha sido el creador de icónicas bandas sonoras, entre ellas, Star Wars, Jurassic Park, E.T., Indiana Jones, La Lista de Schindler o Harry Potter, por nombrar algunas.

Este reconocimiento por sus servicios a la música del cine fue incluido en una lista de premios honoríficos para ciudadanos extranjeros, la cual fue aprobada por la recordada monarca, de acuerdo a lo que consignó Daily Mail.

Así, Williams se une al director Steven Spielberg, con quien ha trabajado en innumerables películas y también recibió el reconocimiento en 2021.

Dentro de su extensa carrera se encuentran 25 premios Grammy, siete premios Bafta y cinco premios Oscar.

Such wonderful news, congratulations John Williams KBE! What an honour to be the last knight of QEII. We shall raise a glass during today's performances of Return of the Jedi at @RoyalAlbertHall 🍾 https://t.co/RRODW78bGg

El otro en ser reconocido con este título fue el ex director ejecutivo de The Walt Disney Company, Robert Iger, por sus servicios a las relaciones entre el Reino Unido y Estados Unidos.

“Es uno de los grandes honores de mi vida que la Reina Isabel II me conceda el título de Caballero honorario del Imperio Británico antes de su fallecimiento. Tengo un gran afecto por la gente del Reino Unido y siempre he apreciado e inspirado sus extraordinarias contribuciones”, indicó Iger en Twitter.

It is one of the great honors of my life to have the honorary Knight of the British Empire conferred on me by Queen Elizabeth II before she passed. I have great affection for the people of the UK & have always appreciated and been inspired by their extraordinary contributions.

— Robert Iger (@RobertIger) September 24, 2022