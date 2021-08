Johnny Depp dio su primera entrevista luego de la polémica que ha generado el juicio en contra de Amber Heard, con quien estuvo casado.

En entrevista con The Sunday Times, el actor estadounidense rompió el silencio y sostuvo que Hollywood lo estaría boicoteando por lo que ha significado su larga batalla legal con la también actriz de Aquaman, quien insiste en que Depp la maltrató físicamente.

En ese sentido, el tres veces nominado al Oscar insistió en que el estreno de su última película, Minamata, se ha visto perjudicada por su vida personal durante los últimos años.

“¿Y por qué? ¿Para que Hollywood me boicotee? ¿Todo por un hombre, un actor en una situación desagradable y complicada, a lo largo de los últimos años?”, reflexionó Depp y agregó que “todo lo que he pasado, lo he pasado. Pero, al final, esta parte particular de mi vida ha sido absurda”.

Sus declaraciones se dieron en medio de su última película que aún no tiene fecha de estreno, donde interpreta al reportero gráfico Eugene Smith.