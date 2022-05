En pleno concierto y en pantalla gigante: Paul McCartney demostró su apoyo a Johnny Depp

Recientemente, Paul McCartney no dudó en demostrar su apoyo a Johnny Depp en medio del juicio por difamación que el actor enfrenta contra su ex esposa, la también actriz Amber Heard.

Y es que en pleno concierto, el ex Beatle proyectó la imagen de Depp tocando la guitarra mientras interpretaba My Valentine en piano.

La imagen corresponde al video clip de dicha canción y el video, que ya se volvió viral en las redes, fue publicado por Jill Vedder, esposa de Eddie Vedder, vocalista de Pearl Jam.

“Puede que sea controversial subir este video con J.D. No me importa”, indicó la filántropa en la descripción del post. “Aunque apoyo a las mujeres y al movimiento MeToo, también conozco a algunas mujeres que destruyeron las vidas de hombres inocentes y buenos”, agregó.

McCartney y Depp son amigos hace años. Es más, el actor ha aparecido en algunos videos musicales del cantante, como My Valentine y Queenie Eye.

Además, el músico también hizo un cameo en Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales, producción en la que interpretó al tío de Jack Sparrow.

Mira la publicación aquí: