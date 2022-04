Johnny Depp no aguantó la risa tras pregunta del abogado de Amber Heard en interrogatorio

El juicio entre Amber Heard y Johnny Depp continúa captando la atención en medio de las pruebas, testimonios e interrogatorios a testigos por las acusaciones de violencia y difamación entre ambas partes. Situación que se repitió este viernes, cuando el actor estalló de la risa por una pregunta realizada por la defensa de su ex pareja.

Ben Rottenborn, abogado de la actriz, interrogó al guardaespaldas de Depp, Malcom Connolly, quien estuvo con la pareja en al domicilio donde ambos se alojaron en Australia durante la grabación de Piratas del Caribe en 2015.

Se trata de una declaración clave, ya que en dicho contexto habría ocurrido la pelea que originó que el actor perdiera parte de su dedo. Lesión que fue confirmada por un médico.

“Cuando llegaste a la casa, podías escuchar un alboroto. ¿Es eso cierto?”, consultó el defensor de Heard a Conolly, lo que fue confirmado por el testigo. Mencionó que escuchó gritos pero que no pudo identificar con claridad qué decían.

“Entonces entraste en la casa y viste al Sr. Depp en el vestíbulo“, continuó el abogado, mientras el guardaespaldas respondió afirmativamente.

Fue luego de ese instante cuando Rottenborn volvió a preguntar: “Él (Depp) estaba tratando de orinar en el vestíbulo, ¿no?“, provocando una cara de extrañeza por parte del actor y un contundente “no” como respuesta del testigo.

“El señor Depp se sacó el pene frente a usted“, insistió el abogado. Frase que fue objetada por la defensa de Depp y que fue declarada ha lugar por el juez.

“Creo que recordaría si hubiera visto el pene de Johnny Depp“, señaló Connolly ante dicha interpelación, y fue precisamente eso lo que causó la risa explosiva del intérprete de Jack Sparrow.

Courtroom Moment: The courtroom laughed at the response of #JohnnyDepp's bodyguard when asked about Depp allegedly urinating in his foyer at his Australia home and his penis. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/QXTIFX4s3f

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) April 28, 2022