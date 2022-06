“El jurado me devolvió la vida”: Johnny Depp agradeció veredicto del juicio y lo celebró en un bar

Este miércoles 1 de junio finalmente se llegó a un veredicto en el juicio entre Johnny Depp y Amber Heard, instancia legal en la que el jurado dio como ganador al actor.

Los siete integrantes del jurado votaron de manera unánime y decidieron que la actriz difamó a Depp al publicar un artículo en The Washington Post en el que lo acusó de violencia doméstica.

Ahora, la actriz tendrá que pagarle 15 millones de dólares: 10 como una compensación por los daños y 5 por daños punitivos, mientras que ella recibirá 2 millones de dólares en daños compensatorios.

Tras conocerse el veredicto, Johnny acudió a sus redes sociales para compartir una extensa declaración sobre el término del juicio que si bien le dio la razón, marcó un antes y un después en su vida y carrera.

“Hace seis años, mi vida, la vida de mis hijos, la vida de los más cercanos a mí, y también, la vida de las personas, que por muchos, muchos años me han apoyado y bendecido cambió para siempre, todo en un abrir y cerrar de ojos”, comenzó en el escrito.

Tras eso, indicó que se presentaron falsas y muy graves alegaciones en medios de comunicación, “lo que desencadenó un aluvión interminable de mensajes de odio contenido, aunque nunca se presentaron cargos en mi contra (…) tuvo un impacto sísmico en mi vida y en mi carrera y seis años después, el jurado me devolvió la vida”.

Además, explicó que su decisión de seguir con el caso, “conociendo muy bien la altura de los obstáculos legales que estaría enfrentando y el inevitable espectáculo mundial en mi vida, solo se hizo después de pensarlo mucho”.

Depp también comentó que se siente muy feliz con el “apoyo y amabilidad de todo el mundo” y que espera que su búsqueda “para que se diga la verdad haya ayudado a otros, hombres o mujeres”.

Finalmente, agradeció al juez, el jurado, el personal de la corte y a su equipo legal.

A diferencia de Amber, Johnny no estuvo presente en la resolución que se llevó a cabo de Virginia, Estados Unidos.

El actor viajó hasta Inglaterra la semana pasada y esta jornada fue visto en un bar, Brigde Tavern pub, en la localidad de Newcastle, donde celebró la noticia y aprovechó de fotografiarse con sus fans.

Allí, el actor estuvo junto al músico Sam Fender y Jeff Beck, con quien se subió al escenario hace unos días atrás.

🔔 | Johnny Depp leaving the Bridge Tavern pub in Newcastle. pic.twitter.com/KDz26gxV9I

johnny depp is in newcastle right now at my friends dad pub 😭 #JohnnyDepp #JusticeForJohhnyDepp #DeppVsHeard pic.twitter.com/uTTBnlm5xG

— sophie 🤍 (@forkeln) June 1, 2022