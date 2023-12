Jordi Castell aseguró que Pincoya le sacó un maleficio hace años: “De ahí todo ha sido prosperidad”

Jordi Castell sorprendió con una impactante revelación sobre Pincoya. El fotógrafo y Jennifer Galvarini coincidieron en el capítulo de Podemos Hablar que se estrena este viernes 8 de diciembre y recordaron una historia en común.

La chilota y el ex Primer Plano compartirán una noche de anécdotas y buenas historias junto con las finalistas de Gran Hermano, Constanza Capelli y Scarlette Gálvez, y también Karen Bejarano e Iván Arenas.

En la conversación el comunicador recordó un episodio que vivió cuando visitó la isla de Chiloé hace algunos años, donde fue testigo en primera persona de las habilidades de la TENS.

Jordi Castell y la historia que lo une con Pincoya

“Con la Pincoya nos conocemos hace años. Cuando recién volví me tocó hacer un live con la Pincoya, en esa época ya era muy conocida en la Isla (de Chiloé) y me ayudó a sacar no sé si un conjuro o maleficio”, explicó.

Castell comentó también que en esa oportunidad lo hizo con confianza y desde ese momento las cosas le comenzaron a resultar de buena manera.

“Me llevó una bruja tejida, me dijo que la guardara en algún lugar, la guardé y de ahí todo ha sido prosperidad. Me dijo que rezara, le hice caso y hasta ahora me resulta. Yo en la Isla creo harto, en la energía, en la espiritualidad en la Isla”, aseguró.

