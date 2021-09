Luego de los duros comentarios de Marcelo “Chino” Ríos ante la muerte del perro de Jordi Castell, el fotógrafo finalmente le respondió a través de sus redes sociales.

Y es que hace solo un par de días, el también animador y comentarista contó que su perro Marley, a quien describió como el ser vivo que lo hizo “más feliz”, falleció, dedicándole un largo texto de despedida con una publicación en su cuenta de Instagram.

Tras esto, el “Chino” Ríos no dudó en reaccionar ante la pérdida y, con diversas publicaciones en redes sociales, le dijo “pastel, no sufras tanto por el perro, solo piensa que debe estar feliz y pensando ‘al fin me liberé de este saco de huea y muerto de hambre que tenía que aguantar'”.

Aunque no fue lo único, porque días después, y luego del apoyo entregado a Castell por redes sociales, el ex deportista volvió a tocar el tema al decirle “pastel, lo único que te pido que dejes de hacerte la víctima cada vez que te atacan, ya que no eres un tipo querido en este lindo país y debes saber por qué”.

Jordi le respondió

Luego de varios días, Jordi Castell finalmente se refirió a la polémica a través de un live en su cuenta de Instagram, donde dijo que “como estoy en una parada de vida, que ustedes saben cuál es, no estoy para estar contestando tonteras que me disparan”.

Castell continuó al decir que “si alguien toca a mi familia, me convierto en el peor demonio de todos. Porque el tiempo me bendijo con ser un escorpión. Entonces, si respondo las ofensas, el festín, o la burla que se hizo con la muerte de mi perro… a esa persona yo le voy a tocar a su familia de vuelta. Y lo voy a hacer con el peor veneno que tengo guardado”.

Además, horas antes, Castell habló con el programa Zona de Estrellas, donde a través de un audio dijo que “yo voy a actuar como un escorpión y me voy a meter con su familia, y le voy a disparar a su familia. Y ahí va a tener que sujetarse”.

Mira el live completo a continuación: