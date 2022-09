“No lo hago porque sea racista”: Jordi Castell enfrentó las críticas por sus cuestionadas opiniones

“De repente digo cosas que yo entiendo que pueden molestar, pero no es consciente, no lo hago por provocar”.

Así comenzó comentando Jordi Castell sus polémicas declaraciones en medios de comunicación. En conversación con Angélica Castro, a través de un live de Instagram, el fotógrafo abordó sus polémicas.

“Lo hago porque digo hueás de repente, que pueden ser chocantes”, agregó el ex panelista de Primer Plano, quien fue criticado hace unos meses, cuando en un episodio de La Divina Comida explicó que el nombre que le puso a su perra: “Con todo respeto, pero le puse Nina Simone por negra y fea”.

En la misma línea, expresó que “no lo hago porque sea racista, me trataron de racista la última vez… porque sea un facho, porque sea un homofóbico o un clasista”.

Incluso dijo temer que “en cualquier minuto veo que van a decir que soy pedófilo, y digo, pero hueón si yo nunca he tocado a un niño”.

Es por lo anterior que cuestionó la forma en que es criticado por sus dichos. “La gente igual se jacta de cosas muy agresivas para criticar que de repente dijiste una palabra inadecuada y punto”.

“Pero para eso estoy como un poco operado de los nervios, no me afecta, me desdoblo”, declaró.

