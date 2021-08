Fueron varias las reacciones que generaron los dichos de Jordi Castell, quien comparó a Teresa Marinovic con Kenita Larraín.

Fue en una entrevista a The Clinic a fines de julio donde el fotógrafo radicado en Chiloé, ante una pregunta sobre la Convención Constituyente y la opinión que tenía sobre la representante de Chile Vamos, dijo que “la encuentro brillante. La Tere Marinovic es nuestra nueva Kenita Larraín. Independiente de que piense distinto a ella, es lejos de lo más atractivo que hay como personaje. Astuta, inteligente, cojonuda. Me encanta”.

Tras esas declaraciones, diferentes usuarios en Twitter manifestaron su molestia y recalcaron que, en diferentes ocasiones, Marinovic ha demostrado estar en contra de la homosexualidad.

Luego de un par de días, el ex rostro de televisión se defendió y salió a aclarar “un par de puntos” en su cuenta de Instagram. “Solo tengo que afirmar cada una de las cosas que dije y es más, agradezco que el periodista no me haya sacado de contexto ni mal interpretado”, comenzó.

“Queda muy claro en un par de ocasiones cuál es mi postura política, el sector con el que me siento más identificado o cercano y los valores o el humor con el que observo como ciudadano la actualidad”, explicó Castell y agregó que “si existen personas con problemas para la comprensión de lectura los invito a leerla de nuevo y cada quien es dueño de entender lo que le de la gana”.

Finalmente, expresó que “funen y critiquen todo lo que quieran si les va a aliviar su frustración, resentimiento o rabia acumulada. Yo lamentablemente de dificultades ajenas no me puedo hacer cargo. Buena tarde para todos”.