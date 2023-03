Jordi Castell sinceró ser fan de Pedro Pascal con elogios subidos de tono

¡Es una realidad! Pedro Pascal es oficialmente el “novio de Internet”, debido a la popularidad que tiene desde que se hizo mundialmente conocido por sus papeles en Hollywood.

Es que el protagonista de The Mandalorian vuelve loca a la gente no solo por su aspecto físico, sino también por su carisma.

Algunos incluso apodan al protagonista de The Last of Us como “el papi”, debido a la locura que genera entre sus fans y seguidores.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Pedro Pascal he/him (@pascalispunk)

Es tanto el amor por el actor chileno-estadounidense que el propio Jordi Castell reconoció que cae derretido por su encanto.

El fotógrafo se refirió al intérprete en un capítulo de Tal Cual, donde en compañía de José Miguel Viñuela y Raquel Argandoña comentó que “estamos con los churrines en el suelo por Pedro Pascal”.

“Yo muero por él, yo dejaría todo por Pedro Pascal y me daría lo mismo que me tratara un poco mal”, añadió.

“No se la cree, es maduro (…) yo le haría un hijo”, cerró.