“Su troleo es mi sueldo”: Jordi Castell abordó la polémica por dichos sobre Pedro Pascal y el exilio

Jordi Castell decidió romper el silencio y referirse a las controversias que ha protagonizado tras comentar el éxito que ha conseguido Pedro Pascal a nivel global.

La admiración por el actor es uno de los temas que se ha tomado la industria de espectáculo, ya que además de protagonizar The Last of Us, la serie del momento, fue el responsable de presentar una categoría en los recientes Premios Oscar 2023.

En ese escenario, el fotógrafo habló sobre el artista en el último capítulo de Tal Cual, donde comentó la historia familiar del intérprete debido al exilio al que fue sometido su familia tras la dictadura de Augusto Pinochet.

Fue así como aseguró que “él (Pascal) es completamente chileno, lo que pasa es que creció, por suerte… Yo siempre le he dicho a los exiliados la suerte que los hayan exiliado (…)”.

“Yo tuve un pololo que los papás fueron exiliados y creció en Roma, iba a colegios italianos, habla tres idiomas, tuvo otros roces (…) A mí me hubiera encantado que a mi familia la hubieran exiliado para criarme afuera“, comentó.

Estas aseveraciones le valieron una serie de críticas en redes sociales, tachándolo de “facho” (concepto derivado del fascismo y vinculado a una ideología política de derecha) y cuestionándolo por darle una connotación “positiva” al exilio.

Después de que pasaran algunos días, el ex panelista del extinto Primer Plano decidió hablar al respecto a través de sus historias, explicando en seis puntos por qué no se define como “facho”.

Entre los argumentos que expuso, es el respaldo que le entregó al presidente Gabriel Boric en las últimas votaciones, apoyo que repitió en los gobiernos de centro izquierda “de los últimos 30 años”.

” (Si fuera facho) Tampoco estaría a favor de la legalización de la marihuana, el matrimonio igualitario y las leyes que hacen avanzar a una sociedad hacia el progreso desde la libertad y la diferencia”, complementó.

Mira sus publicaciones a continuación: