El mea culpa de Jordi Castell por fallido matrimonio: “Asumo con toda la humildad”

Jordi Castell sorprendió con un sincero momento televisivo en que pudo abrirse y contar al público sobre una importante y compleja etapa de su vida. Se trata del fallido matrimonio con Juan Pablo Montt.

Lo inesperado fue que el fotógrafo se tomó algunos minutos para reconocer que cometió grandes errores en dicha relación. De hecho, detalló cómo ocurrieron las cosas y cuáles pasos no debió dar, según él.

El mea culpa de Jordi

Fue en el programa Tal Cual, donde los panelistas hablaban justamente sobre matrimonios y, la misma línea, Jordi acotó con una historia personal. “Me gusta hablar de otros, pero también cuento mis propios errores“, comenzó diciendo.

“Uno de los errores más grandes que cometí, no solo por haberme equivocado, sino porque involucró a otras personas. Yo me casé pensando en que me iba a enamorar y pensando que iba a ser una buena historia”, admitió.

“Fui yo quien tomó la iniciativa”

“Creo que me quise enamorar de la situación, mandé a hacer los anillos, yo pedí matrimonio. Yo cometí todos los errores y asumo con toda la humildad la responsabilidad de todo eso, porque fui yo quien tomó la iniciativa”, sinceró.

Y aunque los panelistas no estuvieron del todo de acuerdo, él se adjudicó toda la responsabilidad: "Yo no voy a echarle la culpa al otro porque el matrimonio cagó o porque no resultó. No, yo fui el responsable", indicó.

No se cierra al amor

"Si yo me vuelvo a enamorar algún día y decido formalizar y hacer un matrimonio, ¿ustedes saben lo que voy a hacer?, voy a pedir una hora al registro civil, no voy a hacer ninguna fiesta ni ninguna payasada", reconoció en tono de broma.

"Estoy súper permeable a enamorarme de nuevo, no tengo ningún problema con eso", cerró.

