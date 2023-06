Jordi Castell reveló detalles del galán que le está robando el corazón: “Cerré Tinder, señora”

Una importante revelación personal hizo el fotógrafo y comentarista de espectáculos nacional, Jordi Castell, luego de confirmar que está conociendo a alguien.

En el programa Tal Cual, el artista aclaró que “no estoy pololeando”, pero inmediatamente le dijo a Raquel Argandoña, integrante del panel, que “cerré Tinder, señora”.

Consultado sobre los motivos para salirse de esta aplicación de citas, el influencer señaló que “porque cuando uno se da cuenta que tiene todo lo que quiere, hay que hacer foco (…) Esto no pasa por remedios para por super conciencia y por calidad”.

“Aparecieron cosas en una persona que me parecen tan atractivas, que no me interesa seguir buscando nada”, agregó.

“Me gusta ene”

Si bien no dio a conocer el nombre del afortunado, Castell aclaró que tiene 48 años y que se conocieron precisamente por Tinder, además de pasar juntos el pasado fin de semana en medio del sistema frontal.

El fotógrafo insistió en que “no me interesa seguir conociendo hombres. Hablamos de exclusividad, incluso. No me interesa andar picoteando por otro lado, fue conversado por los dos”.

“No fuma, toma pero poco. Me gusta ene. Somos culturalmente similares, nos gusta la misma música, nos gusta la misma comida. Tiene un cargo importantísimo”, agregó.

Por último, el reconocido comentarista lo calificó como “un hombre tranquilo. No tiene hijos y lo otro que me parece súper sexy, es que es muy discreto. Él es todo lo que yo quiero ser”.

Te podría interesar: