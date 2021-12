El capítulo número 36 de Podemos Hablar llegó con una sorpresa para los seguidores del espacio televisivo. La emisión de este domingo se trató de un especial Primer Plano, que contó con los siguientes invitados: Juan Pablo Queraltó, Carola Julio, Pamela Díaz, Francisca García- Huidobro y Jordi Castell.

En este nuevo episodio se reencontraron algunos de los protagonistas de uno de los programa de farándula más reconocidos de los últimos años, que se emitió por última vez en el 2018, pero que aún existe en el recuerdo de muchos.

Lee también: “Celebrando la Navidad”: Marcela Vacarezza publicó foto con su hermana Adriana, recordada actriz de los ’90

Castell fue uno de los que se mostró entusiasmado por esta instancia y publicó una fotografía desde el set una día antes en su cuenta de Instagram. “Fue uno de los encuentros que esperé este año, mis compañeros nananacamon del tiempo que trabajamos, nos odiamos, nos gritamos la vida y nos quisimos a la vez“, fue parte lo que expresó en su post.

En el capítulo, el fotógrafo recordó algunos de los mejores momentos que vivió en PP, como por ejemplo, cuando Paloma San Basilio los visitó. “Nunca fui tan feliz en mi vida… ella es una de las grandes divas con las que yo crecí”, dijo.

Posteriormente, Jordi también relató un momento del cual se arrepiente. “Probablemente me excedí muchas veces, porque además Pimer Plano siempre tuvo el sello de que nosotros podíamos trabajar con muchas libertades”, comenzó planteando.

Lee también: “Me pasaron uno cero kilómetro”: Renata Bravo recordó el día en que Pamela Díaz le chocó el auto

Luego, señaló que “en un par de galas fui un poco duro… pero lo que más me arrepiento en términos personales fue cuando después de la filtración del video, me tocó entrevistar al papá de Camila Nash, que es un hombre que abandonó a su hija. Por respeto al equipo y al canal yo quise hacer algo protocolar y congelar las emociones y fui muy formal y muy blando frente a un hombre que le hizo a su hija lo mismo que mi papá me hizo a mí“.