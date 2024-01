“Ya tengo antecedentes”: Jordi Castell reveló problema de salud que lo llevará al quirófano

Jordi Castell fue uno de los primeros confirmados para Top Chef, el nuevo programa de Chilevisión en el quelos famosos amantes de la cocina se verán enfrentados a la más exigente competencia culinaria.

Sin embargo, durante el programa Tal Cual de TV+, donde actualmente es panelista, el fotógrafo reveló que se deberá someter a un procedimiento médico a raíz de un problema de salud.

Jordi Castell y el motivo de su procedimiento médico

Castell dio a entender a los animadores del programa, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela, que tiene una protuberancia en el pecho. “Yo estoy apunto de recurrir a la ley de aborto en tres causales, es como un embarazo”, partió declarando en tono de broma.

“Lo delicado es que ya tengo antecedentes… Sí, salí pitiado entero. A mí me sacaron un tumor en mi cabeza hace 23 años y el año pasado me sacaron un poroto gigante en la espalda“, agregó.

Por último, el participante de Top Chef afirmó: “Ahora me sale este otro, el doctor me dijo que se va a biopsia, obvio, hay que resguardar. Anda a saber tú si me lleva el señor”.

