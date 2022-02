Una fuerte polémica se generó en octubre del año pasado entre Marcelo ‘Chino’ Ríos y Jordi Castell. Lo que comenzó como un intenso enfrentamiento por redes sociales, terminó llegando al juzgado. El ex tenista interpuso una querella en contra del fotógrafo por el delito de graves injurias, acción que fue declarada admisible.

Recordemos que todo comenzó cuando el deportista le lanzó un cruel mensaje a Castell luego de la muerte de su mascota, tras lo cual este último no guardó silencio y se desató un importante conflicto. Tan sólo días después, Jordi arremetió contra el Chino, y se refirió a algunos aspectos desconocidos de su vida durante un live a través de su Instagram.

“Si yo te cuento lo que hace en South Beach cada vez que va a visitar a un travesti que es dealer de crystal meth”, fue parte de lo que dijo.

Según informó el diario nacional La Tercera este miércoles, tras llevarse a cabo una audiencia, ambas celebridades chilenas llegaron a un acuerdo extrajudicial.

En primer lugar, el fotógrafo deberá retractarse públicamente de sus dichos en relación a Marcelo, explicando que se trató de acusaciones falsas, de las cuales nunca tuvo evidencia alguna. De acuerdo con lo estipulado por el tribunal, esto deberá ser difundido en algún medio digital con similar alcance al que utilizó cuando emitió las palabras que iniciaron el altercado.

Finalmente, Jordi se comprometió a no hablar nunca más del ex tenista. En relación a esta cláusula, se estableció que cada vez que Jordi mencione el nombre del ex número uno, deberá pagarle $5 millones a modo de multa.