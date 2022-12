“Para que yo me muriera“: Kike Acuña reveló que sufrió magia negra por parte una de sus ex parejas

En el último capitulo del programa de Chilevisión, Podemos Hablar, el ex jugador de fútbol, Jorge “Kike” Acuña, aseguró que una de sus ex parejas realizó magia negra en su contra y que se enteró porque la gente de Ovalle le contó.

“Soy de Ovalle y tengo mucha gente conocida en Salamanca, donde está la mayor parte de los brujos. No voy a dar nombre, pero cierta persona va a ese pueblo y coincide en que la persona que van a visitar era conocida de la familia”, partió contando a Jean Philippe Cretton, animador del espacio.

En esa misma línea, relató que “me llamaron para decirme que cierta persona fue al lugar con un muñequito“. “Te metió en una botella con alcohol, te tapó y te enterró en un hoyo, me dijeron. Prácticamente para que yo me muriera“, agregó.

Asimismo, se refirió a su creencia y el pésimo tiempo por el que transitó hace algunos años. “Tuve muchos problemas con el alcohol, y no quiero decir que pasé por todo lo que pasé porque me enterraron, pero creo mucho en eso“, estableció.

Respecto al proceso al que tuvo que recurrir para cambiar su estilo de vida, reveló que “me sentía destrozado. Era una persona sin rumbo, muchas veces quise dejar el alcohol y no podía. Se acercaron brujos de Coquimbo, me trataban de limpiar y me decían que me habían hecho daño, no una, sino varias personas”.