“Tendré que…”: Jorge admitió que tiene una conversación pendiente con su ex tras romance con Skar

Jorge Aldoney vive días de amor y ternura junto a Skarleth Labra tras el término de Gran Hermano Chile. Sin embargo, el ex participante tendría cuentas del pasado que arreglar.

Así lo especificó el ex jugador de la casa más famosa del mundo a Página 7, donde reveló tener una conversación pendiente con su ex polola, Stephanie Arancibia pero se encontraría esperando el momento correcto para hacerlo.

“No he hablado con ella, siento que no es el momento, voy a esperar a que se enfríen un poco las cosas”, expresó Aldoney.

Además, el Míster Chile aseguró que el debe una explicación tras iniciar una relación con Skarleth a pocos días de que Stephanie lo visitara en Gran Hermano, ya que pese a que su relación estaba terminada, tuvieron más de un encuentro amoroso al interior de la casa.

“Más temprano que tarde tendré que enviarle un mensaje o llamarla para contarle cuál es mi versión de los hechos”, comentó.

Es importante recordar que esta no sería la primera vez que Jorge hace un mea culpa respecto al tema, ya que anteriormente confesó a Michael Roldán que estuvo confundido: “Cuando volvió la Skarleth, la segunda vez la vi de otra forma (…) volvió mi ex y yo estaba confundido”.

Síguenos en