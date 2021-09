Jorge Alberti, actor puertorriqueño que se hizo conocido en Chile por su participación en teleseries nacionales, compartió su testimonio tras estar internado en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) por COVID-19. Su contagio fue con variante Delta.

En su cuenta de Instagram, el intérprete de 44 años compartió un video en que dio detalles de sus dificultades con la enfermedad. Según explicó, estuvo contagiado y con síntomas, aunque los médicos no lo detectaron inmediatamente.

El relato de Alberti inicia explicando que un día se sintió mal y la fiebre era uno de sus síntomas. Él pensó que esto era un resfrío común, “hasta que ya no pude aguantar más”.

Si bien asistió a un recinto asistencial, le dieron el alta rápidamente, aunque luego se comenzó a sentir peor. Sus sospechas sobre si esto era COVID-19 no eran muchas, pues no había perdido gusto ni olfato. Pero este pensamiento cambió luego que su hija diera positivo a la enfermedad.

Lee también: Dudas post Viña: Festivales en jaque este verano 2022 a causa de la pandemia

Junto con explicar sus problemas de oxigenación y demás síntomas, Jorge Alberti señaló que le hicieron diferentes exámenes, entre los que estaban radiografías de pecho. “La doctora encuentra que mis pulmones están perfectamente bien, pero uno de ellos, el derecho, tenía una pequeña nubecita en la parte de abajo”, señaló el actor sobre los resultados.

Luego de enterarse que esto era el inicio de una neumonía, sus médicos le dieron un tratamiento y fue enviado a casa. Aquella noche para él fue “fatal”, pues sus síntomas y dolores aumentaban.

Al ver que no tenía mejoría, Alberti nuevamente se trasladó hasta un hospital. El examen a COVID-19 dio positivo y otra radiografía reveló que sus pulmones “estaban llenos de neumonía”, aun cuando no habían transcurrido 24 horas desde que le dieron los primeros resultados. Por eso, fue trasladado a la UCI.

Lee también: Fernando Kliche se confiesa sobre sus hijos: Tiene siete y todos de diferentes nacionalidades

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Jorge Alberti (@jorge_alberti)

No creía en la vacuna

En el video con su testimonio, Jorge Alberti reveló que era “del grupo de los que no creía en la vacuna o de los que, por una u otra razón, no me quería vacunar todavía”. Sobre esto último señaló que quería esperar un tiempo.

Además de eso, Alberti explicó que el tiempo internado “fue desesperante”, principalmente por los dolores generados tras la conexión a un ventilador mecánico. Es más, estuvo a punto de ser intubado e inducido a coma, aunque esto finalmente no fue necesario.

Por otro lado, sobre la vacunación y su rechazo en un principio a inocularse mencionó: “Soy fiel creyente de que uno tiene derecho a escoger lo que uno quiere hacer, por eso yo en un momento dado no me quería vacunar”.

Pero esta experiencia con la enfermedad hizo que Jorge Alberti cambiara de opinión. “Yo aprendí a la mala (…) muchos me criticarán. Dirán ‘este pendejo no se quiso vacunar y por eso se contagió’”, dijo, agregando que su vida cambió.

Lee también: Nicki Minaj fue contactada por la Casa Blanca a raíz de sus recientes tuits antivacunas

Revisa el testimonio de Jorge Alberti aquí: