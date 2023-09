Jorge se deja querer por Ignacia Michelson y reconoce su “relación amor y odio” en Gran Hermano

Varios jugadores compartieron en el comedor de Gran Hermano Chile y Coni le preguntó a Jorge por qué no “soltaba” a su ex novia. La respuesta sorprendió a la bailina: “La amo y ella me ama”, dijo. Después el ex Mister Chile entró en una conversación con Ignacia Michelson y reconoció que con ella mantiene una relación de amor y odio, afirmación que sacó una gran carcajada y fue celebrada por la modelo.