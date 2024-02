“No mantuvimos el vínculo”: Jorge Aldoney y el quiebre de su amistad con Pincoya fuera de Gran Hermano

Jorge Aldoney en entrevista con la Revista Sarah, entregó detalles sobre su amistad Pincoya fuera de la casa de Gran Hermano, la cual se habría terminado por completo.

A pesar de que al interior de la casa más famosa del mundo hicieron buenas migas, compartiendo cómicos momentos, el ex Mister Chile arremetió contra la oriunda de Chiloé: “Nunca le compré el personaje a la Pincoya”, expresó.

Sin embargo, Aldoney hizo las diferencias entre el Pincoya y Jennifer Galvarini, asegurando que se tratarían de dos personalidades distintas.

“La Pincoya es una persona muy amable, muy atenta, pero el personaje ya me tenía chato. La Pincoya me cae pésimo, la Jennifer me cae la raja“, aseguró.

Además de ello, Jorge reveló que ya no sería un amigo cercano con Galvarini fuera de la casa más famosa del mundo.

“Ahora la veo en redes sociales y es su personaje, la veo por la tele y es su personaje y me patea. Ya no me encuentro con ella real, no mantuvimos ese vínculo”, cerró.

