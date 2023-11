¿Hay buena onda? Jorge Aldoney reveló el desconocido vínculo que lo une a Pailita

Jorge Aldoney reveló el desconocido vínculo que lo une al conocido cantante urbano Pailita, ex de Skarleth Labra, su actual pareja. Tras ser consultado por los panelistas que visitaron la casa estudio, el Mister Chile recordó que el artista “en un evento de Misses fue de público, porque es amigo de una amiga mía, de una Miss”. “El loco es súper humano, se sacó fotos con todo el mundo, lo encontré bacán”, añadió. Aunque no fue todo, porque Jorge aseguró que “yo a los chiquillos le preguntaba cuáles eran sus canciones porque no me sé las letras”. Mira el momento aquí.