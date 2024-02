Jorge Aldoney repasó a Raimundo Cerda por indirectas antes de pelea: “Es su forma de armar show”

Jorge Aldoney no se guardó nada al momento de referirse a su rival Raimundo Cerda, con quien disputará una prometedora pelea de boxeo en la Noche de Combos; un evento deportivo liderado por el streamer Dylantero y que emula La Velada del Año de Ibai.

Ambos ex jugadores de Gran Hermano Chile se enfrentarán en el ring el próximo 10 de febrero, pero antes de esto, el ambiente ya se está calentando con indirectas que se lanzan a través de redes sociales o entrevistas.

Este último caso fue el que aplicó Aldoney, quien en conversación con Fotech, decidió responderle a Rai algunas de las provocaciones que ha lanzado en Instagram.

¿Qué dijo Jorge sobre Raimundo?

En primer lugar, el modelo aclaró que “con Rai no hay nada personal, no me preocupa ni es tema para mí, mi objetivo es otro, independiente que el rival sea él”.

“Lo he escuchado decir varias cosas en redes sociales, pero queda ahí”, agregó Aldoney.

Aún así, Jorge sostuvo que Rai no le ha dicho nada por mensajes directos; por lo tanto, “infiero que es su forma de armar show y vender la pelea”.

Por otro lado, el Míster Chile aclaró que su intención de ser parte de este evento es “promover el boxeo en general y lograr una base para que los atletas que tiene este país en este deporte tengan el mismo apoyo que estamos teniendo nosotros en cuanto a visibilidad”.

Pese a eso, Jorge reconoció que “estoy reventado física y psicológicamente, pero la experiencia de ser, entre comillas, por un tiempo, un atleta de élite, es impagable, única”.

