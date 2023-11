“¿Qué opción te queda?”: Jorge reveló qué habría pasado si no lo frenan en pelea con Seba

Tras llegada al estudio de Gran Hermano, Jorge Aldoney le confesó al público sus pensamientos más oscuros mientras se enfrentaba a Sebastián Ramírez dentro de la casa más famosa del mundo. “Sentí que ese insulto fue gratuito, yo no estoy acostumbrado a que alguien me levante la voz (…) y me salí de las casillas“, le comentó a Diana Bolocco. Ante ello, le consultó si es que lo habría golpeado si sus compañeros no lo hubieran frenado. “Yo creo que sí”, confesó el modelo, agregando “¿Qué opción te queda?”, respecto a los constantes gritos y peleas de Tatán.