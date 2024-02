Jorge Aldoney y Skarleth Labra encendieron las redes con osada sesión de fotos

Jorge Aldoney y Skarleth Labra siguen conquistando corazones con su tierna relación. La pareja que se conoció en Gran Hermano Chile participó de una entrevista para la revista SARAH.

Ahí, Jorge y Skar posaron ante las cámaras de la revista de moda, conversaron sobre su paso por el reality y cómo surgió el amor entre ellos.

La oriunda de Punta Arenas, en conversación con el medio, mencionó que “nunca pensé que iba a entrar a un reality”, esto ya que “desde muy niña, era muy muy tímida”.

“Yo era de las que se ponía roja al hablar con un desconocido o no quería saludar a nadie porque me daba vergüenza, cuando disertaba me ponía roja y se me cerraba la garganta”, agregó.

Respecto al surgimiento de su amor, Skar dijo que sintió “curiosidad por conocerlo porque se veía alguien muy frío“. Mientras que Jorge recordó su primera conversación. “Fue en el patio, estábamos hablando de tu ex relación“, dijo el modelo, provocando la risa de la joven.

Jorge Aldoney va por el Mister Mundo

Mientras que el ingeniero comercial y modelo, abordó la historia de sus padres como exiliados políticos y cómo, pese a eso, tiene una tendencia política ligada a partidos de centro-derecha.

Además, el deportista conversó sobre uno de los grandes desafíos que enfrenta, para convertirse en el hombre más bello del mundo, en representación de nuestro país.

Recordemos que en agosto y septiembre de este año Jorge Aldoney concursará en el Mister Mundo, el evento más importante de los concursos de belleza masculinos.

Síguenos en