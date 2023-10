Íntima conversación entre Jorge y Skar en Gran Hermano: Hablaron de “exclusividad”

La fanaticada de Gran Hermano Chile ha estado pendiente de algunas señales que parecen estar dando Jorge y Skarleth sobre su relación de amistad, la que al parecer es cada vez más cercana.

Sobre esto, a través de redes sociales se viralizó una íntima conversación entre los jugadores, revelando supuestos celos del ex Mister Universo Chile sobre la amistad de Skar con los otros hombres de la casa-estudio.

Entre risas, Jorge le pidió “exclusividad”, exigencia que tomó desprevenida a la más joven del reality. Esto último sería basándose en que la influencer tiene una personalidad tierna con todos en el reality.

Íntima conversación de Jorge y Skarleth

“O sea tú quieres que sea fría con todos y contigo cariñosa“, le cuestionó Skar divertida por las ideas de Jorge mientras le sacaba las cejas en el living de la casa durante la madrugada.

Por su parte, Aldoney enfatizó con la frase “exclusividad le digo yo”. Este “acuerdo” al que quería llegar Jorge fue después de que su amiga confirmara que no tenía problemas con que él se acercara a Coni.

Más tarde, esa misma madrugada, los jugadores se acostaron a dormir en los sillones, escena que emocionó a los fieles seguidores de Jorleth, como le llaman al shippeo de estos dos, puesto que en más de una ocasión se vio a Jorge levantar su cabeza para hacerle cariño a Skar.

Estando muy cerca el uno del otro, Jorge le dio un tierno beso en la frente a la bailarina y se recostó contra ella a dormir. Finalmente, ambos regresaron a la habitación para seguir durmiendo, aunque en camas separadas.

“Me bajo del barco, me subo al barco, ya estoy mareada”, escribió una usuaria de TikTok en los clips de este nuevo acercamiento de los competidores. No fue la única, pareciera ser que va en aumento la gente del público que espera un avance en esta amistad.

Revisa los fragmentos de su conversación:

