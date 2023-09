¿Se abanderó? Jorge le aseguró a Ignacia Michelson que está de su lado en Gran Hermano

“Eres muy posesiva, Ignacia“, le dijo Jorge Aldoney a la Michelson cuando estaban comenzando la conversación en que la influencer le preguntó derechamente si tomaría partido por ella o por sus “enemigas”.

Ante esta compleja consulta, el exMister Chile se quedó pensando un momento, aunque finalmente confirmó que efectivamente estaba de acuerdo en abanderarse por ella, porque es su amiga.

De igual forma, queda la duda sobre si lo dijo para que Ignacia se quedara tranquila y no insistiera más, o si efectivamente prefiere conservar su amistad por sobre la de otros integrantes del programa.

¿Qué le dijo Michelson?

“Con mis enemigas no te lo voy a permitir. Ubícate, eres o no eres“, fue la parada de carros que le lanzó la DJ al modelo en plena fiesta.

“Tú dime a quién prefieres, aquí. A mí o a ellas. Esto para mí es, eres o no eres. Conmigo o con ellas, porque yo no voy a estar al… Yo corto y a mí me vale vergas“, sentenció Michelson.

Pero fue justo ahí que Jorge respondió: “Yo soy amigo tuyo“, frase que desató la alegría de Ignacia, por lo que le dio un cálido abrazo. Aunque Jorge aparentemente no fue tan cariñoso como ella esperaba.

“¡Abrázame!, ¿por qué me abrazas así? ¡Por qué te doy miedo! Si soy tan buena… y tan frágil“, le dijo al modelo con su eufórica voz.

Pero, finalmente se quedó tranquila con la respuesta que le dio Aldoney: “Ya, qué bueno que me dijiste eso… Por fin, te abanderaste. Yo contigo hasta el final, ¡hasta finales!”, cerró la influencer.

Revisa el momento a continuación:

