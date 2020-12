Aunque muchos lo reconocen por haber sido protagonista constante en la sección “Top Five” del programa Caiga Quien Caiga (CQC), por sus curiosas intervenciones en su programa de UCV Televisión, Jorge Castro de la Barra es un rostro conocido en la televisión regional al mantenerse en actividad con espacios dedicados a responder consultas de salud.

En la última década, el comunicador ha seguido en contacto con su audiencia con espacios sobre medicina natural en radio y televisión. Son sus seguidores quienes ahora buscan ayudarlo a reunir recursos para ayudarlo en un difícil momento que vive actualmente.

A través de Facebook, se compartió esta semana una rifa para conseguir fondos para que el terapeuta de 67 años puedan ser operado de un cáncer que está alojado en su pierna izquierda.

El propio Castro de la Barra comentó su situación en su perfil en la red social: “Por haberme abocado completamente al estudio y preparación de mi programa diario de TV, descuidé el control de mi contabilidad y las obligaciones de impuestos. Se produjo un desorden que llevó al Servicio de Impuestos Internos a bloquearme para seguir ejerciendo mis actividades comerciales desde el año pasado”.

Debido a estos problemas financieros, el locutor indica que “no he podido operarme para extirpar el cáncer que avanza y avanza cada día. Al parecer aún no me toma los ganglios linfáticos, lo que complicaría bastante el problema a la medicina para salvar mi vida. Como todo cáncer que hace metástasis”.

En su mensaje, el naturópata agradeció a quienes han ayudado en la campaña y promete que, como retribución, profundizará “estudios acerca de métodos naturales para prevenir y atacar el cáncer en todas sus manifestaciones, y enseñaron. Través de radio, TV y cualquier medio masivo, incluyendo Instagram y mi canal de YouTube”.