El humorista Jorge “Chino” Navarrete murió a los 72 años

Durante la tarde de este martes una triste noticia se dio a conocer: el humorista Jorge Navarrete murió a los 72 años.

Conocido también como “Chino” Navarrete, además de comediante también era presentador de televisión y psicólogo, logrando una extensa carrera.

Lamentablemente, en 2009 fue diagnosticado con cáncer a la próstata, el cual se fue acrecentando con el pasar de los años hasta ramificarse en 2016.

La noticia de su muerte fue confirmada por Chile Actores.

Con mucha pena despedimos a nuestro socio Jorge "Chino" Navarrete. Actor, humorista y comunicador inolvidable por su risa, su optimismo y su gran trayectoria en la televisión chilena. Abrazamos a su familia, amigos y cercanos en este difícil momento. 💛 pic.twitter.com/DY22wItwOx — Chileactores (@Chileactores) July 20, 2022

Trayectoria y vida

Jorge Omar Navarrete Maldonado fue un psicólogo, humorista y presentador de televisión. Además, estudió Filosofía en la Universidad de Chile.

Durante su juventud, el humorista fue detenido por la dictadura de Augusto Pinochet, pasando sus días en Pisagua.

Además, era primo hermano de Patricia Maldonado y en una entrevista con TVN indicó que, pese a la tendencia política de algunos de sus familiares, “quiero mucho a mis primos”.

“Tengo entendido que hay algunos de los primos que no me creen que a mí me torturaron… Es muy factible que no crea, porque ella ha manifestado que la tortura, en gran parte, es mentira, pero es un modo de ver la vida, entonces yo la respeto. Si no cree no cree no más”, señaló en dicha oportunidad.

Debutó en televisión durante los años ’80 y se transformó en un rostro reconocido. Además, se presentó en diferentes festivales, como el Festival del Huaso de Olmué y el de Viña del Mar.

En 2009 fue diagnosticado con cáncer de próstata y en 2016 su médico le informó que la enfermedad de ramificó a diferentes partes de su cuerpo. Sin embargo, en 2017 entró en remisión.