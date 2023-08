Pincoya lanzó “knock out” a Jorge tras comentarios de Estefi en Gran Hermano

Esta última semana ha estado llena de sorpresas en la casa de Gran Hermano, sobre todo por la visita de algunos participantes eliminados. Ellos asistieron a la casa para poder compartir algunas palabras con los demás jugadores.

Y muchas de ellas fueron sumamente conmovedoras, como las que le dedicaron a Constanza Capelli. Aunque, no todos tuvieron la suerte de recibir este tipo de saludos, como fue el caso de Jorge Aldoney.

De hecho, el exMister Chile ha tenido una semana sumamente complicada. Ha estado marcada por una “mala racha”, desde comentarios negativos hasta momentos que no lo favorecieron del todo.

Y fue justamente en este sentido que Jennifer Galvarini conversó con él para hacerlo sentir mejor. Aunque no consiguió su cometido e incluso parece que lo empeoró más.

El “consuelo” de Pincoya a Jorge

Ellos estaban hablando sobre los jugadores que habían regresado por un momento a la casa cuando surgió el tema de Estefanía Galeota; nombre que le cambió la cara a Jorge.

Pincoya le comentó que la también ganadora del certamen nacional de belleza se veía muy hermosa, a lo que él contestó: “Me da lo mismo la Estefi“, de forma tajante y contundente.

“Ya, el otro. Ves, así cómo quieres que te quieran“, comentó la chilota ante su negativa. Pero él enseguida le replicó: “Por qué me va a tener que querer, si me vino a decir puras hueás desagradables”.

“Es que a lo mejor en presencia eres feo po’ y en fotos eres más o menos. Porque yo en presencia y en fotos me veo como las hueas”, lanzó Pincoya como un intento de consolarlo.

“Capaz po’ Pincoya”, le respondió él, aunque algo “bajoneado”. Al parecer el plan de Jennifer no salió del todo bien.

Sin embargo, no se rindió y cerró con una frase que intentó alegrarlo: “No te dije nada malo, que en vivo no eres tan… que tienes un buen… que en vivo no eres tan guapo. Ah, no sé”.

¿Será que consolar a los demás no es lo suyo?

Revisa el momento a continuación:

