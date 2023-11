“No me arrepiento”: Jorge y el consentimiento con su ex y despedida con beso en la boca

Los panelistas de Gran Hermano Chile entraron a la casa más famosa del mundo y participaron con los jugadores de preguntas sin censura realizadas por el público. Ahí se le preguntó a Jorge, quien estaba sentado al lado de Skar, si se arrepentía de haber dado el consentimiento a su ex, cuando su actual pareja había dejado la casa. “Le dije a mi ex ‘no quiero que me esperes, estoy confundido y quiero estar libre acá adentro y sentir cosas’. No me sentía cómodo y era por Skarleth. Me sentí culpable de despedirme de beso en la boca con ella, fue confundir”, dijo el Míster Chile.