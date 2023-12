Jorge contó la verdad sobre la carta que leyó en Gran Hermano: “Decía descender…”

Jorge Aldoney rompió el silencio y se sinceró frente a lo sucedido en la casa de Gran Hermano Chile justo el día en que le tocó, inesperadamente, leer una carta con la que Bigote llegó en su hocico.

Resulta que en dicho momento él se mostró bastante confundido ante las cámaras, sobre todo porque en la casa no se podía mantener comunicación con el exterior, por lo que leer el escrito podía significar un riesgo.

De hecho, los seguidores del programa levantaron algunos rumores y especulaciones frente a lo que podría haber sucedido, como posibles sanciones al jugador. Pero, finalmente no sólo no ocurrió nada malo, sino que no se supo nada más sobre la carta.

¿Qué decía la carta?

Fue en el programa “Ni tan basados” donde el ingeniero comercial dio a conocer la verdad sobre lo que ocurrió con la carta que, aparentemente, estaba bastante lejos de lo que estaban imaginando los fanáticos fuera de la casa-estudio.

Resulta que en realidad, no había un mensaje de algún seguidor en el papel, por lo que el que Jorge leyera la carta no estaba incumpliendo ninguna regla de la casa. Fue por esta razón que finalmente no se entregaron más detalles.

Pero, ¿qué decía la carta? Según Jorge, el papel tenía escrito “descender motor número uno dos veces…“, en lo que parece ser una instrucción para algún artefacto de la casa. Incluso, mencionó que pegó la nota en el sauna, por lo que debería seguir en la casa.

