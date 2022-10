¿Nueva pareja? Jorge González sorprendió a seguidores tras compartir fotos junto a misteriosa mujer

El cantautor chileno Jorge González sorprendió a sus seguidores tras compartir una serie de imágenes junto a una mujer, quien sería su nueva pareja tras el término de su relación con Daniela Pizarro.

A través de su cuenta de Instagram, el ex líder de Los Prisioneros subió fotografías en compañía de la joven en distintas locaciones.

Sin embargo, las publicaciones del músico generaron opiniones dividas entre los usuarios. Si bien la mayoría celebraba su nuevo romance, otros aprovecharon la ocasión para lanzar distintas bromas.

“Te ves feliz, y me gusta que seas feliz”, “Jorge Dicaprio González”, “esta sí po”, “ojalá que esta sea mejor que la ex y no sea por la pura plata” y “otra niñita”, fueron parte de los comentarios que dejaron los fanáticos del artista.

Cabe mencionar que en el último tiempo el autor de Estrechez de Corazón estuvo emparejado con Daniela Pizarro, con quien tenía 30 años de diferencia. Sin embargo, esta relación habría terminado por razones que se desconocen.

En agosto de este año, compartió un misterioso mensaje que alertó a fans sobre el posible quiebre amoroso. “Te perdí… Hoy estoy sin ti”, escribió en el post que después fue eliminado.

Revisa las publicaciones acá:

