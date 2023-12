Jorge González reapareció con nuevo look: Así luce actualmente a sus 59 años

Jorge González reapareció en redes sociales en la celebración de sus 59 años de edad con un evidente cambio de look.

Varias reacciones dejó el ex líder de Los Prisioneros tras aparecer en una publicación de la artista Cecilia Aguayo, quien formó parte de la banda sanmiguelina durante la etapa del disco Corazones (1990).

A través de Instagram, Aguayo publicó una serie de fotografías tras visitar a González en el día de su cumpleaños.

“Hoy es el cumpleaños de Jorge, el más querido! Lo fuimos a visitar con mi hija Louise. Cuando yo estaba embarazada él la bautizó de Lulú y así le decimos hasta ahora”, señaló en el post.

De acuerdo a las imágenes, Aguayo le llevó de regalo el libro You are beautiful and your are alone: La biografía de Nico, que repasa la vida de la icónica vocalista de The Velvet Underground.

“Sé que les gusta y emociona a muchos ver imágenes actuales de él, por eso se las comparto”, añadió.

Nuevo look de Jorge González y reacciones de seguidores

Las imágenes muestran a Jorge González muy sonriente y recibiendo el cariño de su amiga, quien llegó acompañada de su hija.

Sin embargo, los usuarios también se detuvieron en el cabello largo del músico. “Qué look”, “chascas largas” y “te ves feliz y me gusta que seas feliz”, fueron parte de los comentarios.

Cabe mencionar que la publicación original de Aguayo fue eliminada durante la mañana de este jueves, pero algunos usuarios alcanzaron a rescatar las imágenes que evidencian el cambio de imagen de Jorge.

