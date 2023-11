De amarre hasta terapia: Jorge y Pincoya aconsejan a Coni tras revelar sufrir mal de amores en Gran Hermano

En un nuevo programa radial en Gran Hermano, Coni reveló estar enamorada de una persona que le hace mal, fingiendo ser una persona desconocida y aseguró que no puede salir de ahí. En la dinámica, Jorge actuó como psicólogo y le recomendó ir a terapia con una particular y sabia respuesta. Incluso Pincoya aseguró que se trataría de un amarre. ¿El caso es muy parecido a la realidad? ¿Será que Capelli no puede olvidar a Seba?