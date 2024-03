La exitosa vida del ex chico reality Jorge Olivares lejos de la TV y en EE.UU.: “Exijo perfección”

El ex chico reality Jorge Olvivares relató cómo es su vida en Estados Unidos, donde disfruta de un exitoso negocio como pintor de casas.

Olivares se hizo conocido tras participar de Protagonistas de la fama en 2003.

La nueva vida de Jorge Olivares en EE.UU

En su perfil de Instagram, Jorge se describe como pintor de casas: Es dueño de The Painter Jackson Hole, una empresa que se dedica a pintar lujosos hogares.

“Mi plan es disfrutar lo que más pueda el presente y hacer negocios inteligentes. Hoy me levanté, cuido a mi hijo y en el piso de abajo de mi casa tengo a dos personas de mi empresa trabajando. Para eso hay que trabajar duro al inicio”, contó a LUN.

Hace ocho años que vive en Estados Unidos, específicamente en Jackson Hole, condado de Wyoming. En 2023 hizo noticia luego de que se ofreciera a pagar la repatriación de Natalia Manríquez, una mujer chilena que fue asesinada en un hotel.

Además de The Painter, Olivares tiene otra empresa, llamada The Maestro Jackson Hole, cuyo enfoque es la construcción.

“Acá hay cultura de carpintero, se mira como un trabajo súper importante porque es la personas que te hace tu casa, que es la mayor inversión de una familia”, explicó.

El lugar en el que vive es una zona con varios centros de ski, por lo que sus servicios son bastante solicitados.

“Hay pocos trabajadores y mucha demanda para mantener casas que cuestan US$20.000.000 (cerca de $19.000.000.000). Esta es una zona turística, uno de los lugares más caros”, explicó.

“Tengo la agenda completa”

Olivares también contó que “tengo la agenda completa este año, así se trabaja. El concepto es diferentes a Chile, donde el maestro hace de todo”.

“No trabajo con compañías de construcción porque tienen muchos problemas con el tiempo, a veces no tienen listo en la fecha estimada y se produce un problema porque se me juntan varios proyectos”, continuó.

Jorge, quien de dedica a trabajar los detalles, tiene ocho empleados, “todos inmigrantes”.

Los maestros pintores de su empresa pueden llegar a ganar “unos US$8.000 ($7.572.560) a US$10.000 ($9.465.700)”, quienes también pueden hacer horas extras.

“Por eso exijo perfección y responsabilidad. Una persona que gana ese dinero no va a pasar algo de una casa, ni una manzana. Acá se trabaja mucho en confianza”, precisó.

Olivares habilitó una oficina en el primer piso de su casa, donde “hago los estimativos, leo los planos y hago papeleo. Y una empresa que contraté me lleva la contabilidad, pago de empleados e impuestos. Yo lo único que reviso es mi cuenta de banco y la tarjeta de crédito, el trabajo de finanzas me carga, me gusta sumar nomás”.

