Jorge confesó su rotunda decisión si Skar es eliminada de Gran Hermano

Jorge Aldoney sorprendió con sus dichos frente a la situación que se vivió en Gran Hermano Chile. Y es que el programa cruza sus últimas semanas, ubicándose en la recta final.

Pero esto tiene sus riesgos, ya que ahora cualquier participante podría irse en cualquier momento, lo que incluye a Skarleth Labra. Y fue ante esta posibilidad que el modelo dejó en claro que renunciará si la magallánica debe abandonar el encierro.

Resulta que el amor entre ambos creció con fuerza y echó raíces, porque ahora Aldoney se muestra de una manera completamente diferente a cuando llegó a la casa más famosa del mundo.

La decisión de Jorge

“No estoy en búsqueda de esos 30 millones (de pesos), ni de llegar a la final”, aseguró Jorge frente a la posibilidad de que Skar pueda irse. Aparentemente, es ella su única razón para estar en la casa.

“Mi premio ya lo tengo y está aquí al lado”, admitió, refiriéndose a la magallánica ahora que están juntos como pareja, en una relación inesperada y que se dejó ver ya sin temores.

“Ella lo sabe (…) No se irá sola de aquí. Si se llega a ir, yo me iré con ella. No tengo ningún problema en decirlo”, confesó.

“Me enamoré, es ella, nadie más. Si mi pareja no puede estar en un lugar, yo me iré con ella. Eso es lo que hace una persona que está enamorada. Me quedé por ella, y no concibo llegar a la final sin ella”, cerró.

