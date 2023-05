“Estadista no, dictador”: Ex “Niño Poeta” se suma a las críticas contra Luis Silva tras dichos sobre Pinochet

El consejero constitucional electo del Partido Republicano, Luis Silva, desató la polémica en los últimas horas tras manifestar su “admiración” por el dictador Augusto Pinochet.

Durante un ciclo de conversaciones organizado por ICARE, el abogado aseguró que Pinochet fue un “gran estadista” y que “definitivamente (fue) un hombre que supo conducir el Estado”.

“Tengo una admiración por él como hombre de Estado, (pero) no me declaro pinochetista, porque es una figura histórica y por lo tanto no me voy a casar con una figura histórica”, afirmó.

Comentario de “ex Niño Poeta”

Las declaraciones de Luis Silva desataron diversas críticas por parte del oficialismo, incluso el propio presidente Gabriel Boric utilizó su cuenta de Twitter para responder al consejero electo.

“Augusto Pinochet fue un dictador, esencialmente anti demócrata, cuyo gobierno mató, torturó, exilió e hizo desaparecer a quienes pensaban distinto”, partió diciendo el mandatario.

Posteriormente, agregó que el dictador “fue también corrupto y ladrón. Cobarde hasta el final hizo todo lo que estuvo a su alcance por evadir la justicia“.

La respuesta del jefe de Estado provocaron varias reacciones en redes sociales, entre ellos de Jorge Rivas, quien saltó a la fama cuando protagonizó un reportaje de CHV Noticias en 2015 y se ganó el apodo de “Niño poeta”.

A través de la misma red social, el joven valoró los dichos del mandatario. “Estadista no, dictador. Igual que Videla, Franco y Maduro. Bien presidente”, dijo en relación a la figura de Augusto Pinochet.

Estadista no, dictador. Igual que Videla, Franco y Maduro. Bien presidente @GabrielBoric. https://t.co/pBBwgLzWXi — Jorge Rivas Cordero (@JRivasCordero) May 31, 2023

Recordemos que en septiembre de 2015, Rivas irrumpió en la opinión pública al declamar varias prosas de Pablo Neruda y Pablo de Rokha, entre otros autores, manifestando su admiración por la poesía a muy corta edad.

Desde entonces, se convirtió en un verdadero ícono pop y fenómeno viral en redes sociales. Sin embargo, en una reciente entrevista con el comediante Claudio Michaux, el adolescente aseguró que ya no era el “Niño Poeta” y que ahora es Jorge Rivas, un joven “muy zurdo”.

“Nunca he sido el Niño Poeta, soy Jorge Rivas y tengo gustos muy distintos a los que tiene el Niño Poeta. Soy una persona más relajada, hasta forzaba la voz cuando iba a algunos programas a hablar hueás“, reveló en ese entonces.

Incluso, Jorge participó en la franja televisiva del plebiscito de salida de 2022, apoyando la opción Apruebo con mensajes dedicados al medioambiente, a la juventud y a desmentir algunas “fake news” que circulaban durante el pasado proceso constituyente.

