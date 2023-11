Jorge repasó encuentro con su ex en Gran Hermano con brutal honestidad: “Estaba confundido”

Aprovechando su estadía por la casa, Michael Roldán conversó en profundidad con Jorge Aldoney en Gran Hermano y ahondó en sus sentimientos por Skarleth y su ex polola. En la conversación, el jugador admitió que estuvo confundido: “Cuando volvió la Skarleth, la segunda vez la vi de otra forma (…) volvió mi ex y yo estaba confundido”, expresó. Tras escuchar esto, el comunicador preguntó si es que Stefani entendió el cierre que quiso dar Aldoney a la relación, a lo que el participante respondió: “Ni cag… De hecho, me sentí super mal (…) Mis sentimientos cambiaron de un día para otro”, confesó.