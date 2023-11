Jorge se desmoronó tras eliminación de Skar en Gran Hermano: “Otra vez me deja solito”

Jorge Aldoney conmovió al público de Gran Hermano Chile, tras quebrarse por la salida de Skarleth Labra. La noticia se dio a conocer durante la gala de eliminación, momento que resultó especialmente difícil para los jugadores.

Skar también se vio afectada por la noticia y estalló en llanto, pero también rescató los buenos momentos y el haber podido volver a la casa-estudio tras su primera eliminación.

El dolor de Jorge por eliminación de Skar

Diana Bolocco le consultó a Jorge lo que estaba sintiendo tras saber que Skar debía abandonar la casa, a lo que él respondió: “Otra vez me deja solito… Es como la tercera o cuarta vez”.

Además, aprovechó de rememorar cómo fueron apareciendo sus sentimientos por la magallánica: “Yo una vez les dije a ustedes que era bastante obvio lo que yo sentía por ella, que se notaba… Parece que yo era el único hue… que no sabía”.

Así, le agradeció a Skar por darle contención dentro de la casa y también le aseguró que la relación continuaría fuera del programa, además de recalcar que la experiencia vivida con ella en el reality jamás la iba a olvidar.

“Creo que te lo he dicho varias veces, que si estoy aquí es por ti, es porque tú volviste, es porque tú me aguantaste, porque tú me sostuviste, a pesar de que eres bastante más chica que yo”, fue parte de las emotivas palabras que le dedicó.

Revisa el momento a continuación:

