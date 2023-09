¿Jorge Valdivia a Gran Hermano? Coni hizo particular petición para el partido de La Roja

Mientras Jorge, Coni y Pincoya se encontraban haciendo ejercicio esta tarde en Gran Hermano. Jennifer utilizó las cámaras de la casa más famosa del mundo para mandar un mensaje a su hijo y a su marido para que vean el partido de La Roja esta noche. Situación que fue aprovechada por Capelli para mandar un particular guiño al ex jugador de la Selección, Jorge Valdivia, ya que los integrantes de la casa podrán sintonizar el duelo entre Chile y Uruguay hoy a las 20:00 horas por Chilevisión: “Que lo venga a ver un jugador con nosotros, un ex jugador”. Según lo comentado por la bailarina anteriormente, el futbolista habría tenido un fugaz amorío con ella fuera del reality.